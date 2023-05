Stand: 08.05.2023 09:48 Uhr 19-Jähriger ohne Führerschein rast betrunken in Hauswand

Wahrscheinlich betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit ist am Sonntagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer in Oldendorf (Landkreis Stade) von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der junge Mann dabei leichte Verletzungen. Nachdem das Auto außer Kontrolle geraten war, prallte es zunächst seitlich gegen zwei Straßenbäume, schleuderte anschließend in den Vorgarten eines angrenzenden Einfamilienhauses und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe bei dem 19-Jährigen an. Es habe den Verdacht gegeben, dass Alkohol bei dem Unfall im Spiel gewesen sei, hieß es. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte, das Auto hatte er "unbefugt in Gebrauch genommen", wie es in der Polizeimeldung weiter heißt. Dem 19-Jährigen wird Alkohol am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubter Gebrauch eines Fahrzeuges sowie Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

