Stand: 14.04.2024 17:57 Uhr 17-Jähriger ohne Führerschein flieht mit Roller vor Polizei

In der Gemeinde Reeßum im Landkreis Rotenburg ist am Samstagnachmittag ein jugendlicher Rollerfahrer vor der Polizei geflohen und dabei unter anderem mit einer Mauer kollidiert. Der Roller war im Ortsteil Taaken einer Funkstreife aufgefallen, weil er zu schnell fuhr. Die Polizei bedeutete dem Fahrer anzuhalten. Der jedoch sei durch ein "rücksichtsloses und riskantes Fahrmanöver" geflohen, hieß es. Die Verfolgungsfahrt endete im Tarmstedter Ortsteil Wilstedt: In einer Kurve fuhr der Rollerfahrer wegen seines zu hohen Tempos über den Bordstein und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrer habe dann noch versucht, zu Fuß zu fliehen, sei aber direkt vor Ort gefasst worden, so die Polizei. Der 17-Jährige habe zugegeben, an dem Roller geschraubt zu haben, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Er hat zudem keinen Führerschein. Bei seinem Manöver wurde er leicht am Sprunggelenk verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min