Stand: 12.07.2024 08:27 Uhr 16-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 16-Jährige ist in der Nähe von Jesteburg (Landkreis Harburg) am Montagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hamburg gebracht werden. Die Fußgängerin war auf die Kreisstraße zwischen Reindorf und Lüllau (Landkreis Harburg) getreten und dann von einem Auto erfasst worden. Warum sie die Straße betreten hat, wird jetzt von der Polizei untersucht. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass sie über die Straße zu einem anderen Auto wollte und den heranfahrenden Wagen nicht sah. Anzeichen, dass der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sei, gebe es aktuell nicht, sagte die Polizei dem NDR Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.07.2024 | 06:30 Uhr