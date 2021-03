Stand: 06.03.2021 10:27 Uhr 15 Verletzte bei Brand in Stader Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Stade sind 15 Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlitten sie eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer war in der Küche eines 22-Jährigen ausgebrochen. Dieser hatte offenbar sein Essen auf dem Herd vergessen. Die Wohnung des jungen Mannes in der zweiten Etage des Hauses ist vorerst unbewohnbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

