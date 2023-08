Stand: 20.08.2023 12:07 Uhr 14-jährige Radfahrerin stößt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Eine 14-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr das Mädchen am Samstag auf der Buchholzer Landstraße, als sich ein Rückstau hinter einem Linienbus bildete. Die 14-Jährige überholte den Bus sowie einen weiteren Wagen und bog nach links ab. Dabei stieß sie mit einem Auto zusammen. Die Radfahrerin wurde schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik.

