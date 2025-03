Stand: 19.03.2025 15:43 Uhr 14-Jähriger im Landkreis Harburg von Auto angefahren

Ein 14-jähriger Junge ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in Seevetal (Landkreis Harburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der Schüler aus einem Schulbus ausgestiegen und beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Ein 23-jähriger Autofahrer habe den Schüler offenbar zu spät bemerkt. Trotz Vollbremsung habe er nicht mehr ausweichen können, so die Polizei. Der 14-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete demnach eine Spurensicherung an, um den Unfall rekonstruieren zu können.

