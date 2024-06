Stand: 12.06.2024 11:26 Uhr 14-Jährige in Stade vermisst: Polizei sucht Hinweise

In Stade-Riensförde sucht die Polizei nach der 14-jährigen Despina. Die Jugendliche wird seit Montagmorgen vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich Despina am Montag für mehrere Stunden beim Supermarkt famila am Stadtweg in Stade auf. Danach verliere sich die Spur, hieß es. Die Polizei beschreibt die 14-Jährige als etwa 1,60 Meter groß. Sie habe langes, dunkles, gelocktes Haar und eine schlanke Statur. Laut Polizei trägt sie wahrscheinlich eine schwarz-graue Regenjacke der Marke Fila, eine Jeans und weiße Turnschuhe. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Straftat, so die Beamten. Die Jugendliche halte sich vermutlich noch in der Stadt Stade oder dem Raum Stade auf. Hinweise nimmt die Dienststelle in Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 20 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min