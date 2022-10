SPD feiert Wahlsieg in Niedersachsen - FDP bei 4,7 Prozent Stand: 09.10.2022 23:01 Uhr Aus der Landtagswahl in Niedersachsen geht die SPD Hochrechnungen zufolge als stärkste Kraft hervor - Rot-Grün liegt in der Luft. Die FDP hingegen scheitert wohl an der Fünf-Prozent-Hürde.

33,4 Prozent der Wählerstimmen hat die SPD laut der Hochrechnung von infratest dimap eingefahren. Das ist ein Rückgang um 3,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017. Die CDU, bislang Regierungspartnerin in der Großen Koalition, liegt auf dem zweiten Platz mit 28,1 Prozent (minus 5,5 Prozentpunkte). Die Grünen kommen auf 14,5 Prozent (plus 5,8), die AfD auf 11,0 (plus 4,8). Für die FDP schwinden die Chancen, im Landtag zu bleiben: Die jüngste Hochrechnung von 22.58 Uhr sieht sie nur noch bei 4,7 Prozent (minus 2,8). Die Linke dürfte definitiv den Einzug verpassen. Nur 2,7 Prozent der Stimmen (minus 1,9) können sie laut Hochrechnung für sich verbuchen. 5,6 Prozent vereinen andere Parteien auf sich.

Videos 1 Min Grüne erwarten bisher bestes Ergebnis in Niedersachsen Die Spitzenkandidatin der Grünen Julia Willie Hamburg ist dankbar für das historische Wahlergebnis. 1 Min

SPD und Grüne sehen Regierungsauftrag

"Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemandem anders sonst", sagte Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil. Bei phoenix sagte er klar: "Wenn ich die Chance habe, möchte ich gerne eine rot-grüne Landesregierung bilden." Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg sagte, es gebe eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün und damit für eine stabile Regierung in dieser Krise. "Das sehen wir jetzt als Regierungsauftrag und werden schauen, dass wir auch mit grüner Beteiligung eine gute Regierung für Niedersachsen bilden können."

Forschungsgruppe Wahlen: "Erfolgsfaktor heißt Stephan Weil"

Einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen zufolge hat die SPD ihr gutes Wahlergebnis dem Spitzenkandidaten zu verdanken. "Als Regierungschef wollen nur 26 Prozent Althusmann, aber 55 Prozent Weil, der das Land nach Meinung der Befragten auch am ehesten durch die unsicheren Zeiten führen kann", heißt es. "Der Erfolgsfaktor Nummer eins heißt bei der SPD Stephan Weil."

Althusmann zieht sich zurück

Bei den Christdemokraten herrscht derweil große Enttäuschung - und es gibt bereits personelle Konsequenzen. Bernd Althusmann, der Weil als Ministerpräsident beerben wollte, hat seinen Rücktritt als CDU-Landeschef in Niedersachsen angekündigt. Auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer will seinen Posten abgeben.

VIDEO: Bernd Althusmann: "Das ist meine persönliche Konsequenz" (1 Min)

Zahlreiche CDU-Wähler sind abgewandert

Die CDU hat im Vergleich zur Landtagswahl 2017 viele Wähler verloren. Laut infratest dimap sind 20.000 damalige CDU-Wähler zur SPD abgewandert. Noch mehr, nämlich 40.000, sind zu den Grünen gewechselt und sogar 45.000 zur AfD. Und weitere 45.000 Wählerinnen und Wähler, die 2017 ihr Kreuz bei der CDU machten, haben diesmal gar nicht gewählt.

Die SPD hat dem Meinungsforschungsinstitut zufolge 55.000 Wähler an die Grünen verloren und jeweils 30.000 an die AfD und an Nichtwähler verloren.

Weitere Informationen Wählerwanderung bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Die CDU ist die große Verliererin der Landtagswahl in Niedersachsen, Grüne und AfD legen zu. Einzelheiten in Grafiken. mehr

Sitzverteilung im Landtag

Nach der Hochrechnung von 22.58 Uhr hätte die SPD 57 Sitze im Niedersächsischen Landtag, die CDU 47, die Grünen 24 und die AfD 18. Für eine absolute Mehrheit sind im Niedersächsischen Landtag 68 Sitze notwendig.

Wahlbeteiligung ist gesunken

Aufgerufen zur Wahl waren knapp 6,1 Millionen Niedersachsen - das sind fast 76 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes. Unter den Wahlberechtigten waren etwa 215.000 junge Wählerinnen und Wähler, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahlbeteiligung liegt vorläufigen Angaben zufolge bei 60,3 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 lag sie bei 63,1 Prozent. Der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler ist hingegen stark gestiegen: Von 19,9 Prozent 2017 auf jetzt 28,5 Prozent.

Weitere Informationen zur Landtagswahl in Niedersachsen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 09.10.2022 | 23:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen