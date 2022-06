Landtagswahl in Niedersachsen: FAQ zum NDR Kandidaten-Check

Zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen stellen sich die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten den Wählerinnen und Wählern im Kandidaten-Check vor. Für jeden Teilnehmer hat der NDR ein Profil erstellt. Die Kandidaten haben dafür im Vorfeld einen Steckbrief ausgefüllt sowie dem NDR schriftliche Angaben und selbst gedrehte Video-Statements zugeschickt. Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben dabei auf dieselben Fragen geantwortet. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer galten dieselben Bedingungen. Die Wählerinnen und Wähler sollen auf diese Weise die Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Standpunkte besser vergleichen können.

Der NDR hat die potenziellen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen recherchiert. Auf diese Weise wurden hunderte Kandidatinnen und Kandidaten kontaktiert. Sie wurden darauf hingewiesen, dass sie teilnahmeberechtigt sind. Gleichzeitig erhielten sie Informationen über den weiteren Verlauf und alle wichtigen Fristen der Aktion. Bis Mitte Juli konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Kandidaten-Check Profil ausfüllen und ihre Videos an den NDR schicken. Die zuständigen Wahlausschüsse haben Mitte August die offiziellen Wahllisten veröffentlicht. Seitdem stehen die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten fest. Einsendungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die schließlich doch nicht zur Wahl standen, wurden nicht im Kandidaten-Check veröffentlicht. Neu aufgetauchte Kandidatinnen und Kandidaten wurden vom NDR kontaktiert. Sie erhielten die Möglichkeit, sich ebenfalls am Kandidaten-Check zu beteiligen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die als Direktkandidatin oder Direktkandidat einer Partei oder parteilos bei der Landtagswahl 2022 antreten. Die Teilnahme war freiwillig.

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten wurden von der Redaktion angeschrieben und bekamen einen persönlichen Link zugeschickt, mit dem sie ihre Einsendungen über eine spezielle Internetseite abschicken können.

Die Wählerinnen und Wähler können sich beim NDR Kandidaten-Check von allen Kandidatinnen und Kandidaten jeweils ein Video anschauen. Dieses ist maximal etwas länger als drei Minuten. Die Kandidatinnen und Kandidaten mussten in drei einzeln aufgenommenen Video-Statements auf drei Fragen antworten. Jedes Video durfte maximal 60 Sekunden lang sein. Der NDR hat diese einzelnen Clips zu einem Video verknüpft und die entsprechenden Fragen vorher eingeblendet.

Nein, der NDR hat keine Videos im Kandidaten-Check verändert oder verkürzt. Es wurden lediglich die drei Einzelvideos eines jeden Kandidaten zu einem Gesamtvideo zusammengefügt und die jeweiligen Fragen eingeblendet. Einzelvideos, die länger als 60 Sekunden waren, wurden nicht veröffentlicht. Die Videos wurden weder inhaltlich bearbeitet noch geschnitten. Wenn Beiträge Inhalte enthielten, die unter Schmähkritik fielen sowie beleidigender oder strafrechtlich relevanter Natur waren oder die die Rechte Dritter verletzten, wurde die Einsenderinnen und Einsender darüber informiert. Ihre Videos wurden vom NDR nicht veröffentlicht. Die Kandidatinnen und Kandidaten konnten selbst entscheiden, ob sie ein neu produziertes Video einsenden wollten.

Die Fragen für die schriftlichen Statements und das Kandidaten-Video wurden von der Redaktion des Kandidaten-Checks entwickelt.

Bei der Landtagswahl treten natürlich nicht nur männliche Direktkandidaten an, sondern auch weibliche Direktkandidatinnen. Trotzdem gendern wir den Begriff Kandidaten-Check in den Schlagzeilen unserer Beiträge nicht. Hintergrund ist, dass Suchmaschinen im Internet Seiten mit der Begriffen "Kandidat:innen-Check" oder "Kandidat*innen-Check" in der Schlagzeile nicht gut finden können. Der NDR möchte aber, dass alle, die an den Landtagswahlen in Niedersachsen interessiert sind, schnell die Seite des Kandidaten-Checks im Internet finden. In den Texten selbst gendern wir durchaus - so, wie immer.

Der Kandidaten-Check ist ein redaktionelles Projekt und wurde unter journalistischen Gesichtspunkten umgesetzt. Er fällt damit unter die redaktionelle Berichterstattung und unterliegt den dafür geltenden Regelungen. Das heißt insbesondere: Meinungsäußerungen sind erlaubt (Art. 5 Abs. 1 GG), soweit sie nicht das Maß des Zulässigen überschreiten und nicht als Schmähkritik die Rechte Dritter verletzen. Außerdem durfte durch die Äußerungen kein Straftatbestand verwirklicht werden. Verboten war es auch, Material zu verwenden, dessen Rechte die Kandidatinnen und Kandidaten nicht besaßen und auf dem andere Personen zu erkennen waren. Wurde die Redaktion auf potenzielle Schwierigkeiten aufmerksam, kontaktierte sie die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten.