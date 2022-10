Landtagswahl in Niedersachsen: Die Wahllokale sind geöffnet Stand: 09.10.2022 08:00 Uhr Jetzt geht's los: Wer noch nicht per Briefwahl abgestimmt hat, kann jetzt im Wahllokal seine Stimme für die Landtagswahl in Niedersachsen abgeben - bis 18 Uhr. Auch plötzlich Erkrankte können wählen.

Aufgerufen zur Wahl sind knapp 6,1 Millionen Niedersachsen - das sind fast 76 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes. Unter den Wahlberechtigten sind etwa 215.000 junge Wählerinnen und Wähler, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Niedersachsen ihre Stimme abgeben dürfen. Im Vorfeld hatten einige Kommunen bereits gemeldet, dass wieder viele Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Die Corona-Pandemie, die mit Regeln wie dem Abstandsgebot, zu mancherorts langen Warteschlangen vor den Wahllokalen geführt hatte, hatte der Briefwahl einen Schub verliehen. Bei dieser Wahl gibt es laut Landeswahlleitung keine Corona-Maßnahmen, nur die Empfehlung, im Wahlraum eine Maske zu tragen, Abstand zu halten und die bekannten Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Wählen auch bei plötzlicher Corona-Infektion möglich

Wer am Sonntag Corona-Symptome entwickelt oder plötzlich eine andere Erkrankung bekommt, die ihn daran hindert, ins Wahllokal zu gehen, muss nicht aufs Wählen verzichten. Selbst ins Wahllokal gehen darf die infizierte Person zwar nicht - da sie sich an die Quarantäne-Regeln halten muss. Sie kann aber nach Angaben der Landeswahlleitung noch bis 15 Uhr am Wahltag Briefwahlunterlagen beantragen. Dazu muss sie schriftlich erklären, warum sie nicht selbst das Wahllokal aufsuchen kann - zum Beispiel weil sie sich in Quarantäne befindet. Mit dieser Erklärung und einer schriftlichen Vollmacht kann dann eine Vertrauensperson zum zuständigen Wahlamt der erkrankten Person gehen - in der Regel ist das das Rathaus oder Bürgerbüro, nicht das Wahllokal. Auf der Vollmacht muss der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum des Wahlberechtigten stehen und sie muss von dem oder der Betroffenen persönlich unterschrieben sein. Auch der Abholer muss auf der Vollmacht mit Name und Geburtsdatum benannt werden. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen dann bis spätestens 18 Uhr bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse der Gemeinde eingegangen sein - nicht im Wahllokal. Für die Abgabe ist keine Vollmacht notwendig.

Wer ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt bei der Landtagswahl sind deutsche Staatsbürger, die am Wahltag 18 Jahre oder älter sind und seit mindestens drei Monaten mit festem Wohnsitz in Niedersachsen gemeldet sind. Sie dürfen jeweils zwei Stimmen abgeben: Mit der ersten wählen sie den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin ihres Wahlkreises, der als Abgeordneter in den Landtag einziehen soll, und mit der Zweitstimme eine Partei. Die maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze im Landtag ist die Zweitstimme. Insgesamt gibt es 87 Wahlkreise.

23 Parteien sind zur Wahl zugelassen

Zugelassen zur Wahl sind 23 Parteien. 21 davon treten mit einer Landesliste oder Direktkandidierenden an. Bei der Landtagswahl 2017 waren 22 Parteien zugelassen und 17 von ihnen schickten Kandidaten ins Rennen. Um ein Landtagsmandat bewerben sich insgesamt 756 Menschen, unter ihnen sind neun Einzelbewerber, die keiner Partei angehören. Rund ein Drittel der Kandidierenden sind Frauen. Eine Ausnahme bilden die Grünen: Sie sind die einzige Partei, bei der mehr Frauen als Männer antreten. Die jüngsten Bewerber sind bei dieser Wahl Zara Tas von der FDP und Parmveer Singh von den Humanisten - beide Jahrgang 2003. Der 85-jährige Peter Jürgen Würdig von der AfD ist der älteste Bewerber bei der Landtagswahl.

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2017

Seit fünf Jahren regieren in Niedersachsen SPD und CDU miteinander in einer Großen Koalition. Stärkste Kraft war bei der vergangenen Landtagswahl die SPD mit 36,9 Prozent. Die CDU konnte 33,6 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Die Grünen kamen auf 8,7 Prozent, die FDP auf 7,5, die AfD auf 6,2 Prozent und die Linken verpassten mit 4,6 Prozent den Einzug in den Landtag.

Höchste Wahlbeteiligung im Sommer 1974

Die Wahlbeteiligung lag im Oktober 2017 bei 63,1 Prozent. Am niedrigsten war sie im Januar 2008 mit 57,1 Prozent. Den höchsten Wert erreichte die Wahlbeteiligung bei einer niedersächsischen Landtagswahl im Sommer 1974 - damals gingen 84,4 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne.

