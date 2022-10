Hochrechnung: SPD stärkste Kraft - FDP genau bei 5 Prozent Stand: 09.10.2022 18:45 Uhr Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Niedersachsen liegt vor: Demnach ist die SPD stärkste Kraft geworden. Die FDP kann hoffen, im Landtag zu bleiben.

33,3 Prozent der Wählerstimmen hat die SPD der Hochrechnung von infratest dimap zufolge eingefahren. Das ist ein Rückgang um 3,6 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017. Die CDU, bislang Regierungspartnerin in der Großen Koalition, liegt auf dem zweiten Platz mit 27,6 Prozent (minus 6,0 Prozentpunkte). Die Grünen kommen auf 14 Prozent (plus 5,3), die AfD auf 11,6 (plus 5,4). Wie erwartet muss die FDP zittern, kommt aber in dieser ersten Prognose auf 5 Prozent (minus 2,5) und kann damit hoffen, ihren Platz im Landtag zu verteidigen. Die Linke verpasst den Einzug in den Landtag: Nur 2,6 Prozent der Stimmen (minus 2,0) können sie laut Prognose für sich verbuchen. 5,9 Prozent vereinen andere Parteien auf sich.

Zahlreiche CDU-Wähler sind abgewandert

Die CDU hat im Vergleich zur Landtagswahl 2017 viele Wähler verloren. Laut infratest dimap sind 25.000 damalige CDU-Wähler zur SPD abgewandert. Noch mehr, nämlich 40.000, sind zu den Grünen gewechselt. Und 70.000 Wählerinnen und Wähler, die 2017 ihr Kreuz bei der CDU machten, haben diesmal gar nicht gewählt.

Die SPD hat dem Meinungsforschungsinstitut zufolge jeweils 50.000 Wähler an die Grünen und an die Nichtwähler verloren. 30.000 ehemalige SPD-Wähler stimmten diesmal für die AfD.

Sitzverteilung im Landtag

Nach der Hochrechnung von 18.25 Uhr hätte die SPD 49 Sitze im Niedersächsischen Landtag, die CDU 41, die Grünen 21. Nur geringfügig weniger Sitze hätte die AfD mit 17. Die FDP käme auf 7 Sitze. Diese Verteilung gilt für den Fall, dass die FDP den Einzug in den Landtag schafft. Für eine absolute Mehrheit sind im Niedersächsischen Landtag 68 Sitze notwendig.

Wahlbeteiligung ist gesunken

Aufgerufen zur Wahl waren knapp 6,1 Millionen Niedersachsen - das sind fast 76 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes. Unter den Wahlberechtigten waren etwa 215.000 junge Wählerinnen und Wähler, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahlbeteiligung liegt vorläufigen Angaben zufolge bei 60 Prozent. Das sind rund drei Prozent weniger als bei der Landtagswahl 2017. Der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler ist hingegen stark gestiegen: Von 19,9 Prozent 2017 auf jetzt 28,5 Prozent.

