Landtagswahl: Göttinger Direktmandat geht an die Grünen

Es gibt einen historischen Wechsel in Göttingen: Erstmals hat mit Marie Kollenrott eine Politikerin der Grünen das Direktmandat geholt. Über Jahrzehnte war die Stadt in Hand der SPD, die ausgeschiedene Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hatte dort immer punkten können, ihre Nachfolgerin nicht. Kollenrott sitzt seit einem Jahr im Landtag und wurde mit 35,2 Prozent bei der Landtagswahl nun deutlich bestätigt.

Duderstadt in CDU-Hand

Nicht nur in Göttingen sind prominente SPD-Politikerinnen und -Politiker wie Andretta nicht mehr angetreten - auch in den Wahlkreisen Einbeck, Northeim und Göttingen-Harz. In diesen drei Wahlkreisen konnte die SPD aber das Direktmandat erneut gewinnen, ebenso im Wahlkreis Göttingen-Münden. Dort verteidigt Gerd Hujahn sein Mandat deutlich. Der Wahlkreis Duderstadt bleibt schwarz: Christian Frölich holt das Direktmandat und zieht für die CDU direkt in den Landtag ein.

Die AfD ist in den Wahlkreisen Northeim, Einbeck und Göttingen-Harz drittstärkste Kraft geworden, die FDP hat es in Südniedersachsen überwiegend nicht über die fünf Prozent Hürde geschafft.

Braunschweig bleibt SPD-Hochburg

In allen drei Wahlkreisen gehen die Direktmandate an die Sozialdemokraten: Julia Retzlaff, Annette Schütze und Christoph Bratmann ziehen in den Landtag ein. Auch bei den Zweitstimmen liegt die SPD dort vorne. In Wolfsburg holt Immacolata Glosemeyer (SPD) das Direktmandat, die benachbarten Wahlbezirke Gifhorn Süd und Nord sind ebenfalls rot.

