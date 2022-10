Landtagswahl: CDU im Osnabrücker Land trotz Verlusten vorn Stand: 09.10.2022 22:28 Uhr In der Region Osnabrück/Emsland ist die CDU trotz teils deutlicher Verluste stärkste Kraft. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) holt das Direktmandat in der Grafschaft Bentheim.

Im Landkreis Osnabrück/Emsland holt die CDU neun Wahlkreise, die SPD vier. In Diepholz, Cloppenburg, Vechta, Bersenbrück, Georgsmarienhütte, Grafschaft Bentheim, Lingen, Meppen und Papenburg kann sich die CDU bei den Zweitstimmen durchsetzen. Den Wahlkreis Georgsmarienhütte gewinnt der erst 26 Jahre alte Christdemokrat Jonas Pohlmann mit 44,3 Prozent. In Melle, Bramsche, Osnabrück-Ost und Osnabrück-West ist die SPD bei den Zweitstimmen die stärkste Kraft.

Ergebnisse Direktmandate und Zweitstimmen in Ihrem Wahlkreis

Finanzminister Hilbers und Innenminister Pistorius als Direktkandidaten

In der Grafschaft Bentheim gewinnt die CDU ebenfalls die Erststimmen, sodass Finanzminister Reinhold Hilbers als Direktkandidat in den Landtag in Hannover zieht. Niedersachsens Innenminister Boris Bistorius (SPD) gewinnt mit 38,9 Prozent der Erststimmen das Direktmandat für den Wahlkreis Osnabrück-West. Insgesamt gibt es im Landkreis für CDU und FDP jedoch zum Teil starke Verluste.

Hochrechnung für Niedersachsen

CDU zum Teil mit großem Abstand stärkste Kraft

In den Kreisen Vechta und Cloppenburg verzeichnet die CDU bei den Zweitstimmen jedoch besonders deutliche Verluste - in Cloppenburg sogar von bis zu fast 13 Prozentpunkten. Dennoch sind die Christdemokraten in den beiden Kreisen sowie in Meppen und Papenburg die mit Abstand stärkste Partei. In Vechta kommt die Partei auf 46,7 Prozent, in Cloppenburg auf 44,5 Prozent, in Meppen auf 45 Prozent und in Papenburg auf 45,7 Prozent. In den Kreisen Vechta und Cloppenburg ziehen die Direktkandidaten André Hüttemeyer und Christoph Eilers für die Christdemokraten sicher in den Landtag. Direktkandidat André Hüttemeyer erhielt 53 Prozent aller Erststimmen.

13 Wahlkreise gehören zum Sendegebiet des NDR Studios Osnabrück

41 Diepholz

67 Cloppenburg

68 Vechta

73 Bersenbrück

74 Melle

75 Bramsche

76 Georgsmarienhütte

77 Osnabrück-Ost

78 Osnabrück-West

79 Grafschaft Bentheim

80 Lingen

81 Meppen

82 Papenburg

Landtagswahl 2017: CDU holt zehn Wahlkreise, SPD drei

2017 gingen in der Region zehn Wahlkreise an die CDU, drei an die SPD. In den fünf Wahlkreisen Vechta, Cloppenburg, Meppen, Lingen und Papenburg holte die CDU mehr als 50 Prozent der Zweitstimmen. Mit 57,5 Prozent in Vechta holten die Christdemokraten ihr landesweit bestes Ergebnis. Ihr schlechtestes Ergebnis in der Region erzielten die Christdemokraten in den Wahlkreisen Osnabrück-Ost (30,4) und Osnabrück-West (30,9). Die SPD holte die meisten Zweitstimmen in den Wahlkreisen: Bramsche (36,6 Prozent), Osnabrück-Ost (35 Prozent) und Osnabrück-West (31,5 Prozent). In der CDU-Hochburg Vechta kamen die Sozialdemokraten nur auf 20,7 Prozent - ihr schlechtestes Ergebnis in der Region. Die Grünen erzielten das beste Ergebnis im Wahlkreis Osnabrück-West mit 15,6 Prozent der Zweitstimmen. Der stärkste Wahlkreis der FDP war Diepholz, dort holten die Liberalen 10,7 Prozent der Zweitstimmen. Die AfD blieb in den meisten Wahlkreisen unter 5 Prozent.

Aktuelle Videos zur Wahl in Niedersachsen

Die Ergebnisse vergangener Landtagswahlen in Niedersachsen finden Sie hier im Wahlmonitor von tagesschau.de.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen