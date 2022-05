Stand: 02.05.2022 10:46 Uhr Unfall in Hildesheim: Drei Kinder verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Hildesheim am Sonntagmittag verletzt worden. Unter den Verletzten waren laut Polizei drei Kinder. Auslöser des Unfalls war ein Wendemanöver einer 50-jährigen Autofahrerin, die ein neben ihr fahrendes Auto übersehen hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, als die 50-Jährige wenden wollte. Die Frau wurde ebenso verletzt wie die 58-jährige Fahrerin des anderen Wagens, ihre 34-jährige Tochter und deren Kinder im Alter von vier und zwei Jahren sowie sieben Monaten. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2022 | 10:30 Uhr