Stand: 26.07.2024 11:54 Uhr Drogentote in Hannover: Zahl binnen eines Jahres verfünffacht

In Hannover sind im vergangenen Jahr 23 Menschen am Konsum illegaler Drogen gestorben. Das teilte der Drogenbeauftragte der Stadt Hannover, Frank Woike, am Donnerstag mit. Das sind fünfmal so viel wie im Jahr 2022 - damals starben vier Menschen durch illegalen Drogenkonsum. Laut Woike hat sich das Konsummuster in den vergangenen Jahren verändert. Demnach sei der Mehrfach- oder der Mischkonsum deutlich angestiegen. Früher habe jeder Suchtkranke eine "Art Hauptdroge" gehabt, "mittlerweile wird genommen, was in der Szene oder auf dem Markt verfügbar ist". Nach Angaben des Sozialministeriums unterschätzen auch immer mehr Konsumenten die Stärke und Wirkung von synthetischen Drogen. Außerdem könnten die Substanzen mittlerweile online gekauft werden und seien somit dauerhaft verfügbar, heißt es. Auch niedersachsenweit ist die Zahl der Drogentoten gestiegen. Im vergangenen Jahr seien 153 Menschen, vornehmlich Männer, vor allem in Städten, am Konsum gestorben. Das belegen Zahlen des Landeskriminalamts. Das waren demnach 36 Drogentote mehr als in 2022.

VIDEO: Hannover: Zahl der Drogentoten hat sich 2023 verfünffacht (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 25.07.2024 | 19:30 Uhr