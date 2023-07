Stand: 13.07.2023 09:09 Uhr ver.di ruft zu Warnstreik bei IKEA in Hannover auf

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Warnstreik bei IKEA-Möbelhäusern in Hannover aufgerufen. Beschäftigte des Unternehmens wollen in den Filialen in Großburgwedel und im Expo-Park ihre Arbeit niederlegen. Die Aktion soll bis zum Wochenende andauern. Hintergrund sind nach Angaben von ver.di die aktuellen Tarifgespräche im Einzelhandel. Arbeitnehmer und Arbeitgeber liegen mit ihren Vorschlägen noch weit auseinander. Die Gewerkschaft kündigte an, dass bis zum Wochenende in den IKEA-Filialen kein Umtauschen möglich sei, auch Küchen könnten nicht geplant werden.

