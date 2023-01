Stand: 22.01.2023 13:25 Uhr Zwölfjähriger ausgeraubt: Polizei fahndet nach ungepflegtem Paar

Die Polizei Hannover sucht mit Phantombildern nach einem Täterpaar, das am 5. Januar einen Zwölfjährigen in der Straße Innersteweg im hannoverschen Ortsteil Burg ausgeraubt haben soll. Die Angreifer entwendeten dem Jungen den Angaben zufolge Geld, eine Tasche und seinen Schlüssel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der gesuchte Mann soll Mitte 50 und ungefähr 1,90 Meter groß sein. Er hatte eine Bierflasche in der Hand und sichtbare Bierflecken auf seiner Jacke. Seine Komplizin wird auf Mitte 60 geschätzt. Beide Personen hätten insgesamt ein ungepflegtes Erscheinungsbild, heißt es. Die Angreiferin soll Essensreste im Gesicht gehabt haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Gesuchten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0511) 109 38 15 zu melden.

