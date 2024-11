Stand: 26.11.2024 07:05 Uhr Zwei Weserbergland-Projekte gewinnen Gesundheitspreise

Gleich zwei Projekte aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont haben den 14. Niedersächsischen Gesundheitspreis gewonnen. Die Ehrung fand am Montag in Hannover statt. Ausgezeichnet wurde nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums das Hitzepräventionsprogramm "Hot'n'HaPy". Dabei machen die Verantwortlichen mit Informationskampagnen auf die gesundheitlichen Risiken von Hitze aufmerksam. Außerdem gewann "Care HaPy", ein Kooperationsprojekt einer Schule in Aerzen und des Seniorendomizils Riepenblick in Hameln. Es soll junge Menschen für Pflegeberufe begeistern. Der Niedersächsische Gesundheitspreis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Ein weiterer Gewinner ist das telemedizinische Projekt "TeleStorch" aus Oldenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.11.2024 | 08:30 Uhr