Zwei Vermisste aus der Region Hannover wieder da Stand: 09.01.2023 09:03 Uhr Seit Donnerstag waren eine 17-Jährige aus Stöcken und ein 26-Jähriger aus Ronnenberg verschwunden. Beide sind inzwischen wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte öffentlich nach den Vermissten gefahndet.

Am Sonntagabend habe der 26-Jährige sich bei der Polizei in Bad Münder gemeldet. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte am Donnerstag das Haus seiner Eltern mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Hintergründe seines Verschwindens waren zunächst unklar.

Jugendliche wieder zu Hause

Ebenfalls seit Donnerstag galt eine 17-Jährige aus Stöcken als verschwunden. Am Montagmorgen kehrte die Jugendliche laut Polizei eigenständig nach Hause zurück.

