Stand: 26.08.2024 05:38 Uhr Zwei Tote nach Lkw-Unfall auf der A2 im Landkreis Schaumburg

Bei einem schweren Unfall auf der A2 im Landkreis Schaumburg sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 1 Uhr war zwischen Rehren und Lauenau ein Lkw in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Er sei umgekippt und blieb schließlich quer über beide Richtungsfahrbahnen liegen. Beide Insassen seien an der Unfallstelle gestorben. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Unfallursache ist noch unklar. Derzeit ist noch die Fahrbahn Richtung Hannover gesperrt. In Richtung Dortmund können Autofahrer wieder an der Unfallstelle vorbeifahren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.08.2024 | 06:30 Uhr