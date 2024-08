Tödlicher Lkw-Unfall auf A2: Polizei sucht Zeugen Stand: 27.08.2024 09:11 Uhr Nach einem tödlichen Lkw-Unfall auf der A2 bei Rehren (Landkreis Schaumburg) ist die Autobahn wieder frei. In der Nacht war ein Lastwagen verunglückt, zwei Menschen starben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Lkw war nach Polizeiangaben gegen 1 Uhr zwischen Rehren und Lauenau aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Hannover abgekommen. Er durchbrach demnach die Mittelschutzplanke und prallte gegen den Betonpfeiler einer Schilderbrücke. Infolge des Aufpralls wurde das Führerhaus abgerissen. Beide Insassen starben noch an der Unfallstelle. Bei einem von ihnen handelt es sich laut Polizei um den 59 Jahre alten Fahrer. Die Identität der zweiten Person war zunächst unklar, so ein Polizeisprecher.

Die A2 war zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder. Die Bergung des Lkw und seiner Ladung gestaltete sich laut Polizei aufwändig. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 115.000 Euro. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder sonstige Hinweise hat, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2024 | 09:00 Uhr