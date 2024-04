Stand: 21.04.2024 14:41 Uhr Zwei Tote bei Verkehrsunfall zwischen Sehnde und Lehrte

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kreisstraße 135 zwischen Sehnde und Lehrte (Region Hannover) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam kurz nach Mitternacht ein Fahrer mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden laut Polizei der Fahrer und sein Beifahrer tödlich verletzt. Der 21-Jahre alte Beifahrer sei bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert worden, der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Das Fahrzeug habe nach Polizeiangaben bei Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen gestanden. Die Identität des Fahrers war am Sonntagnachmittag noch nicht abschließend geklärt, wie ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen bestätigte. Als Unfallursache schließt die Polizei plötzlich auftretende Glätte nicht aus. Etwa zeitgleich zum Unfall auf der Kreisstraße 135 verunglückten auf der A2 vier Fahrzeuge, dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Plötzlich einsetzender Hagel habe für Glätte auf der Fahrbahn gesorgt, heißt es in einer Polizeimeldung.

