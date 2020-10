Stand: 10.10.2020 11:53 Uhr Zwei Männer nach Unfällen auf der A2 in Lebensgefahr

Bei Unfällen auf der A2 sind am Sonnabend zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Mann zwischen den Abfahrten Herrenhausen und Garbsen (Region Hannover) mit seinem Wagen in einem Lkw hinein. Das Unglück ereignete sich an einem Stauende vor einer Baustelle. Die A2 in Richtung Dortmund musste daraufhin voll gesperrt werden. Bereits am Morgen war ein 21-Jähriger auf der A2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) mit seinem Transporter auf einen Sattelzug geprallt. Dabei rutschte der Transporter unter den Auflieger des Lasters und verkeilte sich dort so, dass er noch einige Meter mitgeschleift wurde.

