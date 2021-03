Zwei Kinder ertrinken in Baggersee in Hannover Stand: 14.03.2021 18:32 Uhr Zwei Kinder sind im Laher Teich in Hannover gestorben. Die beiden acht und neun Jahre alten Jungen ertranken offenbar, als sie einen ins Wasser gefallenen Ball zurückholen wollten.

Zeugen hätten zunächst beobachtet, wie die beiden Kinder am Sonntag mit hochgekrempelten Hosen nach dem Ball suchten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Eine zehnjährige Spielgefährtin habe nach dem Verschwinden der Jungen Hilfe geholt. Ein Mann versuchte nach Polizeiangaben die Jungen zu retten und nach ihnen zu tauchen, als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen.

Schuhe und Jacken am Ufer gefunden

Dem Sprecher zufolge lagen Schuhe und Jacken der Kinder am Ufer. Feuerwehr und DLRG suchten die zwei Jungen mit Tauchern, Booten und einem Sonargerät, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Kinder konnten aber nur noch tot geborgen werden. Es soll sich um zwei Brüder handeln, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sie lebten offenbar in einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft.

