Stand: 25.04.2025 09:19 Uhr Springe: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Ein Transporter und ein Auto sind bei Springe (Region Hannover) zusammengeprallt. Eine 36-Jährige war am Mittwochabend im Ortsteil Alferde mit einem Transporter auf eine Landstraße eingebogen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sie dabei einem Auto die Vorfahrt genommen. Die Fahrerin des Transporters wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch die 63-jährige Beifahrerin im Auto wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Der 70-jährige Fahrer des Autos wurde nur leicht verletzt.

