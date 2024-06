Stand: 28.06.2024 07:28 Uhr Zwei Damhirsche verfangen sich in Hundeleine und verenden

Zwei Damhirsche haben sich in einem Tiergehege in Harsum (Landkreis Hildesheim) in einer Hundeleine verfangen und sind an ihren Verletzungen gestorben. Eine unbekannte Person soll die Leine der Polizei zufolge an den Zaun des Geheges gebunden haben. Ein Hirsch verhedderte sich darin mit seinem Geweih und verletzte sich beim Versuch sich zu befreien so stark, dass er verendete. Der zweite Hirsch riss sich das Geweih ab und starb im Anschluss. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05066) 98 50 entgegen.

