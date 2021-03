Stand: 09.03.2021 12:19 Uhr Zulieferer Conti macht fast eine Milliarde Euro Verlust

Der Autozulieferer Continental hat das Jahr 2020 mit einem Verlust abgeschlossen. Unterm Strich fiel nach Angaben des hannoverschen Dax-Konzerns vom Dienstag ein Verlust von 962 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte das Minus bei 1,22 Milliarden Euro gelegen. Der Umsatz sank um rund 15 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Fahrzeugen nahm zuletzt weltweit durch die Einschränkungen in der Pandemie stark ab. Zudem gab es Probleme in vielen Lieferketten. Auch der Umbau hin zu mehr Software, Elektronik und Sensorik belastet den Konzern. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll ausfallen.

Um Kosten zu senken, stehen bis zum Jahr 2029 rund 13.000 Arbeitsplätze zur Disposition, weltweit sind es gut 30.000. Der neue Vorstandschef Nikolai Setzer will die Neuausrichtung zu Zukunftstechnologien weiter vorantreiben.

