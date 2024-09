Stand: 09.09.2024 15:35 Uhr Zu schnell und zu laut: Motorradkontrolle am Steinhuder Meer

Die Polizei hat am Steinhuder Meer in Hagenburg (Landkreis Schaumburg) den Sonntag für eine Motorradkontrolle genutzt und dabei einige Verstöße festgestellt. Innerhalb von fünf Stunden kontrollierten die Beamten nach eigenen Angaben etwa 50 Fahrerinnen und Fahrer. Dabei lag der Fokus auf zu schnellem Fahren, Lärmbelästigung und der Missachtung von Vorfahrtsregeln. Bei der Kontrolle hat die Polizei insgesamt 17 Ordnungswidrigkeiten sowie in zwölf Fällen Mängel an den Zweirädern festgestellt. Diese Mängel müssen die Fahrerinnen und Fahrer jetzt beseitigen und ihre Motorräder nochmal bei der Polizei vorführen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2024 | 13:30 Uhr