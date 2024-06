Stand: 11.06.2024 11:30 Uhr Gegen Lärm und Unfälle: Motorrad-Kontrollen im Weserbergland

Die Polizei hat im Landkreis Holzminden am Sonntag 67 Motorräder kontrolliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden bei 17 Motorrädern Sicherheitsmängel festgestellt und Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. In sechs Fällen wurde demnach die Weiterfahrt untersagt. Gegen einen 29-Jährigen sei außerdem ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er keinen Führerschein dabei hatte. Anlass der Kontrollen sei auch gewesen, Motorradunfälle zu verhindern und die Fahrer für Lärmbeschwerden zu sensibilisieren. In Gesprächen mit den Beamten hätten die Fahrerinnen und Fahrer Verständnis und Einsicht gezeigt. Die Polizei hat angekündigt, die Schwerpunktkontrollen im Landkreis Holzminden im Sommer fortzusetzen.

