Stand: 18.07.2024 20:25 Uhr Zu schnell? Trecker fällt um und bleibt auf dem Dach liegen

Bei einem Unfall in Sehnde (Region Hannover) ist ein Traktorfahrer verletzt worden. Wie die Stadtfeuerwehr Sehnde mitteilte, war der Mann am Dienstagnachmittag zwischen den Ortsteilen Wassel und Bilm mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Landmaschine seitlich um. Der Traktor blieb auf dem Dach, der Anhänger auf der Seite liegen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Mann sich bereits aus der Fahrerkabine befreien können, so die Feuerwehr. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste unter anderem auslaufende Betriebsstoffe auffangen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt.

