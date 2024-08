Stand: 27.08.2024 14:50 Uhr Zu Boden gedrückt und gewürgt: Junge auf Spielplatz angegriffen

Zwei Erwachsene haben laut Polizei am Montag einen Zwölfjährigen auf einem Spielplatz in der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) angegriffen und zu Boden gedrückt. Der Mann habe den Jungen am Hals gewürgt, so die Polizei. Währenddessen soll die Frau auf dem Rücken des Zwölfjährigen gesessen haben. Der Mann habe zudem gedroht, dem Jungen ein Bein zu brechen, hieß es. Der Zwölfjährige wurde leicht verletzt. Der Grund für den Angriff ist laut Polizei bisher unklar. Die Frau habe blaue Kleidung getragen, der Mann eine Jeans, Sonnenbrille, eine Basecap und ein graues T-Shirt mit "Super Mario"-Aufdruck. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer (05130) 97 71 15 um Hinweise.

