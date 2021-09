Stand: 17.09.2021 19:56 Uhr Zoo Hannover freut sich über den Deutschen Lichtdesign-Preis

Der Zoo Hannover ist mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis in der Kategorie Außenbeleuchtung in öffentlichen Bereichen ausgezeichnet worden. Das Lichtkonzept des 2019 gestalteten Eingangsbereichs stammt vom Planungsbüro Schmitz Schiminski Nolte aus Hildesheim. "Die Auszeichnung ist ein großer Erfolg für den Erlebnis-Zoo und alle Beteiligten!", sagte Zoo-Geschäftsführer Andreas M. Casdorff am Freitag. Der Zoobesuch beginne und ende in reizvollem Ambiente, so Casdorff. Seit 2011 werden jährlich Lichtgestaltungskonzepte in der Architektur und im urbanen Raum mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis prämiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.09.2021 | 08:30 Uhr