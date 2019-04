Stand: 26.04.2019 14:42 Uhr

Zoo Hannover freut sich über Tiger-Nachwuchs

Im Zoo Hannover gibt es Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern. Tigerin "Alexa" hat bereits vor zwei Wochen Drillinge zur Welt gebracht, teilte der Tierpark am Freitag mit. Noch leben die Jungtiere mit ihrer Mutter in einer Wurfhöhle und sind nicht für die Öffentlichkeit zu sehen. Auch die Pfleger haben noch keinen direkten Kontakt. Stattdessen beobachtet das Zoo-Team die vierjährige "Alexa" und ihren Nachwuchs über eine Kamera. "Alexa leckt ihre Jungtiere immer wieder ab, lässt sie trinken und auf sich herumkrabbeln. Sie wirkt wirklich sehr entspannt", sagt Kurator Fabian Krause. Die dicken Bäuchlein der Kleinen weisen jedenfalls darauf hin, dass sie ordentlich zunehmen.

Alarmstufe Drei bei Tiger-Mama "Alexa" 26.04.2019 13:00 Uhr Am 12. April sind drei Tiger-Babys im Zoo Hannover geboren worden. Die Geschlechter sind unbekannt, denn der Nachwuchs darf erst nach acht Wochen von der Mutter getrennt werden.







Mitte Juni geht's nach draußen

Im vergangenen Jahr waren zwei Sibirische Tigerbabys kurz nach der Geburt gestorben. "Die Jungtiersterblichkeit bei erstgebärenden Tigern ist sehr hoch", so Kurator Krause. "Umso mehr freuen wir uns, dass 'Alexa' bei ihrem zweiten Wurf jetzt die Aufzucht gelingt." Erst im Alter von acht Wochen werden die Drillinge ein erstes Mal untersucht und geimpft. Und wenn alles gut geht und die Jungtiere der Mutter sicher folgen, dürften Zoo-Besucher die kleinen Raubtiere Mitte Juni das erste Mal auf dem Außengelände sehen, sagte Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer NDR.de.

Status: Gefährdet

Sibirische Tiger sind die größten Raubkatzen der Welt. In Russland leben nur noch rund 550 Tiere in freier Wildbahn. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN werden sie als gefährdet eingestuft. Größte Bedrohungen sind die Wilderei, der Verlust des Lebensraumes und der Mangel an Beutetieren. Im Zoo Hannover hatte es im Jahr 2003 das letzte Mal Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern gegeben.

Der Sibirische Tiger: Gewicht, Nahrung, Herkunft

Herkunft: Asien

Nahrung: Wildrinder, Wildschweine, Hirsche, kleine Säuger, Vögel

Größe: bis zu 280 cm lang, Schulterhöhe bis zu 110 cm

Gewicht: bis zu 280 kg

Tragzeit: 102 bis 112 Tage

Geburtsgewicht: ca. 1.000-1.500 g

Geburtsgröße: 30-45 cm

Erreichbares Alter: bis zu 20 Jahre in menschlicher Obhut

