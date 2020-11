Zoo Hannover: Wombat-Nachwuchs wächst im Beutel heran Stand: 13.11.2020 13:42 Uhr Die Tasmanischen Nacktnasenwombats im Zoo Hannover erwarten Nachwuchs. Zufällig entdeckten Tierpfleger das Baby im Beutel der Mutter. Es ist das erste Nacktnasenwombat-Jungtier im Zoo seit 1993.

Die Pfleger rechnen damit, dass das Jungtier zwischen Ende Dezember und Anfang Januar zum ersten Mal seine Nase aus dem Beutel herausstrecken wird. Wie Kängurus wachsen auch kleine Wombats im Beutel ihrer Mutter heran. Geboren werden sie bereits nach einer Tragzeit von etwa 22 Tagen. Entlang einer Speichelspur klettern sie dann - noch nackt, blind und etwa gummibärchen-groß - in den Beutel. Dort saugen sie sich an einer Zitze fest und wachsen in den kommenden sechs bis sieben Monate heran.

Beutel ist nach unten geöffnet

Tierpfleger hatten das Baby im Beutel von "Maya" zufällig im Sommer bei einem Routine-Check entdeckt. Seit Juli bringt die Mutter laut Zoo fast zwei Kilogramm mehr auf die Waage. "Wenn Maya stetig zunimmt, ist das ein gutes Zeichen, dass das Jungtier wächst und sich weiterentwickelt", sagte eine Tierpflegerin. Wombats kriechen unten aus dem Beutel ihrer Mutter heraus. Das hängt nach Angaben des Zoos damit zusammen, dass sich die Tiere auf vier Beinen fortbewegen und mit den Vorderfüßen ihre Höhlen graben. Der Vorteil an einem nach unten geöffneten Beutel ist, dass dabei keine Erde hinein gelangt.

Bundesweit die einzigen Tasmanischen Nacktnasenwombats

Für die zweijährige Mutter "Maya" ist es der erste Nachwuchs. Im Zoo Hannover waren zwar zuvor schon Jungtiere dieser Art auf die Welt gekommen - zuletzt allerdings vor 27 Jahren. "Maya" und Partner "Kelly" sind nach Angaben des Zoos die einzigen Tasmanischen Nacktnasenwombats in ganz Deutschland. Bei ihnen handelt es sich um eine kleinere Unterart des Nacktnasenwombats.

