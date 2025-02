Stand: 22.02.2025 07:48 Uhr Zoo Hannover: Arbeiter stürzt vier Meter tief in leeres Pinguinbecken

In Hannover haben Höhenretter der Feuerwehr einen Arbeiter aus einem vier Meter tiefen Pinguinbecken gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr war der Mitarbeiter einer Fremdfirma am Freitagvormittag von einer Leiter in das Becken gestürzt. Wegen Sanierungsarbeiten befindet sich derzeit kein Wasser in dem Becken. Aufgrund der "räumlichen Enge und möglicher Verletzungen" wurden schließlich die Höhenretter angefordert, hieß es. Nach etwa 45 Minuten gelang es den Höhenrettern, den Mann per Seilen aus dem Becken zu holen. Nach einer ersten Untersuchung durch einen Notarzt sei der Arbeiter in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Arbeiter habe viel Glück im Unglück gehabt, teilte die Feuerwehr weiter mit. Laut Polizei wurde er leicht am Bein verletzt. Die Einsatzkräfte lobten zudem das Verhalten der Mitarbeitenden des Zoos und die Arbeitskollegen des gestürzten Mannes als vorbildlich: "Sie wiesen Rettungskräfte zur Einsatzstelle, sperrten den Einsatzbereich und versorgten den Patienten."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min