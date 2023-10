Stand: 26.10.2023 19:39 Uhr Zoll findet acht Kilo Gammelfleisch am Flughafen Hannover

Im Gepäck eines Reisenden haben Beamte des Zolls am Flughafen Hannover acht Kilogramm verdorbenes Fleisch entdeckt. Wie das Hauptzollamt Hannover am Donnerstag mitteilte, war das Fleisch von verschiedenen Tierarten ungekühlt. In den Paketen befanden sich demnach bereits Maden. Das Gepäckstück gehörte einem Reisenden aus Ghana. Neben den Entsorgungskosten erwartet ihn auch ein Bußgeld. Zollbeamte bräuchten "häufig starke Nerven und einen starken Magen", erklärte das Hauptzollamt. Allein am Flughafen Hannover seien im vergangenen Jahr in mehr als 500 Fällen tierische Produkte mit einem Gesamtgewicht von über zwei Tonnen beschlagnahmt worden.

