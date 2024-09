Stand: 13.09.2024 09:49 Uhr Zoll durchsucht Räume in Hannover: Dopinghandel übers Internet?

Der Zoll hat zwei mutmaßliche Dopingmittel-Händler gefasst. Die Behörde hatte Wohn- und Geschäftsräume in Hannover und Langenhagen durchsucht. Dabei wurde nach Angaben einer Sprecherin eine große Menge verdächtiger Substanzen sichergestellt. Die Mitarbeiter des Zolls fanden demnach 148.000 Kapseln und 127 Kilogramm Pulver, die Doping- oder Arzneimittel enthalten könnten. Die Beschuldigten im Alter von 40 und 68 Jahren betreiben einen Internethandel mit Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmitteln. Die Fahnder kamen ihnen auf die Spur, nachdem 27 Pakete an Kunden in der Schweiz beschlagnahmt worden waren. Diese enthielten mutmaßliche Doping-Substanzen. Der jüngere Verdächtige war bereits 2021 vom Landgericht Hannover wegen Handels mit Dopingmitteln zu zwei Jahren Haft verurteilt worden - die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover