Stand: 13.10.2022 20:13 Uhr Zeugenaufruf: Mann in Hannover durch Glasflasche verletzt

Ein 20-Jähriger wurde am Mittwochabend in Hannover-Misburg bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Männern durch eine Glasflasche schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei fasste einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen, der andere Mann konnte unerkannt flüchten. Gegen die Angreifer werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder etwas zum Verbleib der beteiligten dritten Person sagen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 3217 zu melden.

