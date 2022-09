Stand: 07.09.2022 11:14 Uhr Zeugen gesucht: Kind verbrennt sich auf Spielplatz die Hand

Am Montagvormittag hat sich ein einjähriges Kind auf einem Spielplatz im Georgengarten in Hannover-Nordstadt schwer verletzt. Beim Spielen griff das Kind in noch glühende Kohlebriketts, die illegal auf der Rasenfläche entsorgt worden waren. Der Junge erlitt an der Hand Verbrennungen vierten Grades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die beobachtet haben, wer die Grillkohle auf dem Spielplatzgelände an der Jägerstraße/Lodyweg entsorgt hat, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter Tel. (0511) 109 31 17 zu melden.

