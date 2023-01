Stand: 13.01.2023 10:38 Uhr Zeugen gesucht: Diebe klauen tonnenschwere Stahlplatten

Die Polizei in Springe (Region Hannover) sucht Zeugen eines Diebstahls tonnenschwerer Stahlplatten. Die Platten haben ein Gewicht von 240 Tonnen, sagte ein Sprecher. Laut Polizei lagen sie an der Kreisstraße zwischen Völksen und Gestorf im Bereich des Windparks. Dort dienten sie auf einem Schotterplatz als Befestigung für den Untergrund. Der Wert der Stahlplatten liegt bei 300.000 Euro. Die Diebe müssen in der letzten Dezember- oder der ersten Januarwoche zugeschlagen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Springe unter der Telefonnummer (05041) 770 80 entgegen.

