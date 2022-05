Stand: 04.05.2022 11:52 Uhr Zerstörung und Nacktheit: 51-Jährige eskaliert im Vollrausch

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag nach dem Genuss von zu viel Alkohol offenbar wild durch Faßberg (Landkreis Celle) gefahren. Anwohner hatten die Polizei informiert. Nach deren Angaben fing die 51-Jährige, zu Hause angekommen, mit ihrer Nachbarin einen Streit an und beschimpfte sie wüst. Schließlich fuhr sie absichtlich gegen deren Wagen. Als die Beamten an der Wohnung klingelten, öffnete die 51-Jährige splitternackt und bei lauter Musik die Tür. Ihr mussten Handfesseln angelegt werden. Dann ging es auf die Wache zur Blutprobe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.05.2022 | 13:30 Uhr