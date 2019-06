Stand: 02.06.2019 12:39 Uhr

Wunstorf: Russische Panzerabwehrgranate gesprengt

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntag in Wunstorf (Region Hannover) eine im Wasser der Westaue entdeckte Panzerabwehrgranate gesprengt. Nun ermittelt die Polizei - denn bei dem Geschoss handelte es sich nicht um ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern um eine scharfe Granate aus russischen Beständen, die nicht älter als 20 Jahre alt ist, wie Polizeisprecher Mirco Nowak NDR.de sagte. Die Panzerabwehrgranate habe überdies wahrscheinlich noch nicht lange in dem Wasser gelegen. Es sei ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet worden, so Nowak.

150 Menschen mussten Häuser verlassen

Das Geschoss war am Samstagabend von Freizeitschwimmern in der Nähe der Kleinbahnbrücke in Ufernähe gefunden worden, wie die Feuerwehr Wunstorf mitteilte. Die Sprengung sei auf den Sonntagvormittag verschoben worden, um eine nächtliche Evakuierung zu vermeiden, sagte Feuerwehrsprecher Marvin Nowak NDR.de. Der Fundort wurde in der Nacht von der Polizei abgesperrt. Am Sonntagvormittag mussten dann gegen 9 Uhr rund 150 Menschen ihre Häuser im Evakuierungsbereich verlassen. Mehrere Straßen rund um den Fundort in Wunstorf wurden abgesperrt, ein Polizeihubschrauber kontrollierte das Gebiet mit einer Wärmebildkamera. Gegen 11.45 Uhr wurde die Granate von Experten des Kampfmittelräumdienstes gesprengt. Wenige Minuten später konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.

