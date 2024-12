Stand: 12.12.2024 15:25 Uhr Wunstorf: Linienbus prallt bei Unfall ungebremst in Hauswand

In Wunstorf-Liethe (Region Hannover) ist ein Linienbus in eine Garagenwand gefahren. Der Fahrer verlor am Mittwochnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über den Bus, heißt es von der Polizei. Er fuhr offenbar ungebremst geradeaus gegen das Gebäude. Der Busfahrer und der einzige Fahrgast wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bewohner des angrenzenden Hauses kamen mit dem Schrecken davon.

VIDEO: Wunstorf: Linienbus prallt in Hauswand (1 Min)

