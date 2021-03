Stand: 09.03.2021 15:00 Uhr Wolf verendet nach Unfall im Landkreis Celle

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Celle ist am Montagabend ein Wolf getötet worden. Nach Angaben der Polizei erfasste ein 27-jähriger Autofahrer das Tier gegen 21.45 Uhr auf der Landesstraße 280 zwischen Müden und Unterlüß. Der Wolf verendete noch am Unfallort. Am Fahrzeug entstand nur ein geringer Schaden. Ein Wolfsberater begutachtete das getötete Tier.

Weitere Informationen Wolfsbüro sicher: Ein Wolf lief in Uelzen durch Innenstadt Ein Taxifahrer hatte das Tier in der vergangenen Woche gefilmt. Das Wolfsbüro wertete die Aufnahmen daraufhin aus. (09.03.2021) mehr

