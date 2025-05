Stand: 06.05.2025 12:12 Uhr Wohnsitz digital melden: jetzt auch in Celle möglich

In Celle kann ein Umzug ab sofort online gemeldet werden. Dafür bietet die Stadt einen digitalen Service an. Wer seinen Wohnsitz ändert oder aus einer anderen Stadt nach Celle zieht, kann das künftig über eine Smartphone-App oder am Computer melden. Ein Termin ist dafür laut Stadt nicht nötig. Auch die Daten auf dem Personalausweis oder dem Reisepass werden online geändert. Voraussetzung ist, dass die Personen einen modernen Ausweis mit einem elektronischen Identifikationsnachweis besitzen. Der Aufkleber mit der neuen Adresse wird dann per Post verschickt.

