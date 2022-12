Stand: 23.12.2022 20:03 Uhr Wo ist Daniel M.? Polizei Wunstorf sucht nach 21-Jährigem

Die Polizei in Wunstorf (Region Hannover) sucht nach einem 21-Jährigen. Eine Ärztin aus einer Klinik in der Stadt hatte den jungen Mann am Donnerstagabend als vermisst gemeldet. Laut Polizei hat Daniel M. eine psychische Erkrankung, sowohl Eigengefährdung als auch Gefahr für andere seien nicht auszuschließen. Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle kurze Haare. Er trägt mutmaßlich eine schwarze Jacke, ein graues Hemd und eine Jeans. Wer Daniel M. sieht, solle sich ihm nicht nähern, sondern die Polizei informieren. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf unter der Telefonnummer (05031) 96 94 0 entgegen.

