Wetter in Niedersachsen: Warnung vor Gewittern und Dauerregen Stand: 10.06.2024 11:46 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Wochenstart vor Gewittern, Starkregen und heftigen Windböen in Niedersachsen. Vor allem in Richtung Küste kann es heute mit Sturmböen ungemütlich werden.

Ab dem Nachmittag werden stärkere Niederschläge mit eingelagerten Gewittern erwartet, wie DWD-Meteorologin Anne Wiese dem NDR Niedersachsen sagte. Da die Niederschläge bis Dienstagfrüh dauern könnten, habe der DWD eine amtliche Warnung vor Dauerregen für den Nordwesten Niedersachsens herausgegeben, so Wiese. Laut DWD werden unterschiedlich starke Niederschläge von 25 bis 45 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden erwartet.

Tornados in Niedersachsen möglich

Mit Blitz und Donner könnten im westlichen Teil Niedersachsens auch Windböen der Stärken 7 bis 9, zum Teil auch der Windstärke 10 auftreten, sagte Meteorologin Wiese. Sturmböen könnten dann Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometer pro Stunde aufnehmen. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass hin und wieder auch Tornados auftreten", sagte Wiese dem NDR Niedersachsen. Allerdings sei dies eher unwahrscheinlich, betonte die Meteorologin.

Tief bringt Regen und Wind nach Niedersachsen

Die Temperaturen liegen am Montag laut Wiese bei maximal 14 Grad im Nordwesten und bis zu 16 Grad im Südosten Niedersachsens. Grund für die aktuelle Wetterlage ist nach Angaben der Wetterexpertin ein kleinräumiges Tief über der Nordsee. Dieses breite sich im Laufe des Tages in der Nordhälfte Richtung Osten aus. Daran gebunden sind die Niederschläge und Windböen, wie Wiese dem NDR Niedersachsen sagte. Auch in den kommenden Tagen werde das wechselhafte Wetter bleiben, prognostizierte sie.

Temperaturen in Niedersachsen wenig sommerlich

Am Dienstag werden in der Nordhälfte Niedersachsens erneut Schauer erwartet, in der Südhälfte gibt es etwas weniger Regen. Am Mittwoch geht es laut der DWD- Meteorologin ähnlich wechselhaft weiter. Auch die Temperaturen bleiben demnach im gleichen Bereich von maximal 16 Grad in Niedersachsen.

