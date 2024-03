Stand: 25.03.2024 07:50 Uhr Wenig Beute, großer Schaden: Unbekannte brechen in Schule ein

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in die IGS Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) eingebrochen sind. Weil die Einbrecher dabei alle abgeschlossenen Türen mit brachialer Gewalt aufgebrochen hätten, sei ein erheblicher Schaden entstanden, so die Beamten. Die Polizei schätzt diesen vorläufig auf 35.000 Euro - während die aus der Küche und dem Verwaltungstrakt gestohlenen Gegenstände nur einen Wert von 1.000 Euro hätten. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05063) 90 10.

