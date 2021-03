Stand: 26.03.2021 15:15 Uhr Weitere Corona-Testzentren in der Region Hannover

In der Stadt Garbsen entstehen drei weitere Corona-Schnelltest-Zentren. Ein Zentrum öffnet ab Montag auf einem Parkplatz an der B6, zwei weitere im Stadtteil Auf der Horst sowie in Berenbostel. Darin sollen die Besucher werktags von 10 bis 16 Uhr auf das Virus getestet werden können. Man müsse alles dafür tun, um wieder eine Inzidenz von unter 100 zu erreichen, so Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU). Dazu benötige es mehr Tempo beim Testen. Auch in Hannover entsteht ein neues Testzentrum. Im Parkhaus des Zoos können sich Bürger ab Mitte kommender Woche aus dem Auto heraus testen lassen.

