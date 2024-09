Weil: "Wir sind in Niedersachsen heute Abend alle Woidke-Fans" Stand: 23.09.2024 06:51 Uhr Die Landtagswahlen in Brandenburg hat die SPD mit Dietmar Woidke gewonnen - sie liegt vor der AfD. Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) lobte die Konsequenz, mit der sein Amtskollege den Wahlkampf geführt habe.

Stephan Weil hat der SPD und insbesondere Dietmar Woidke am Sonntagabend zum Wahlsieg in Brandenburg gratuliert. Der Demokratie hätten sie damit einen Dienst erwiesen, ergänzte der niedersächsische SPD-Landeschef. "Brandenburg wird auch in Zukunft eine durch und durch demokratische Landesregierung haben."

Stephan Weil lobt konsequenten SPD-Wahlkampf

Weil sagte weiterhin: "Wir sind in Niedersachsen heute Abend alle Woidke-Fans." Die "Konsequenz", mit der Woidke und Brandenburger SPD den Wahlkampf geführt hätten, sei "beispielhaft" gewesen. Sie habe auch Menschen überzeugt, "die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben die SPD gewählt haben". Laut vorläufigem Ergebnis erzielte die SPD bei der Landtagswahl in Brandenburg 30,9 Prozent, die AfD 29,2 Prozent. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Anfang September, insbesondere die Erfolge für AfD und BSW, hatten in Niedersachsen teils für Entsetzen gesorgt.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD AfD